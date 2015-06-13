Швейцарці зайняли весь п'єдестал пошани в чоловічому маунтінбайку Європейських ігор

У Баку завершилася чоловіча гонка з маунтинбайку (гірський велосипед), де всі три медалі Європейських ігор завоювали спортсмени Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіоном турніру став Ніно Шуртер, який подолав дистанцію за 1 годину 41 хвилину 04 секунди. На 13 секунд від нього відстав Лукаш Флюкігер, а на 33 секунди - Фабіан Гігер.

Українець Сергій Рисенко показав 16-й результат - 1 година 48 хвилин 37 секунд.

Як повідомляв УНІАН, раніше спортсменка з Швейцарії Йоланда Нефф виграла змагання в жіночому маунтінбайку.