Швейцарці зайняли весь п'єдестал пошани в чоловічому маунтінбайку Європейських ігор
15:32, 13 червня 2015Спорт
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Чемпіоном Ігор став Ніно Шуртер.
Reuters
У Баку завершилася чоловіча гонка з маунтинбайку (гірський велосипед), де всі три медалі Європейських ігор завоювали спортсмени Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Чемпіоном турніру став Ніно Шуртер, який подолав дистанцію за 1 годину 41 хвилину 04 секунди. На 13 секунд від нього відстав Лукаш Флюкігер, а на 33 секунди - Фабіан Гігер.
Українець Сергій Рисенко показав 16-й результат - 1 година 48 хвилин 37 секунд.
Як повідомляв УНІАН, раніше спортсменка з Швейцарії Йоланда Нефф виграла змагання в жіночому маунтінбайку.
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