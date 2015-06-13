Швейцарка Нефф стала першою в історії чемпіонкою Європейських ігор
11:39, 13 червня 2015Спорт
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Спортсменка перемогла в маунтінбайку.
Йоланда Нефф виграла змагання з маунтінбайку / Reuters
У Баку завершився розіграш першого комплекту нагород перших в історії Європейських ігор, де у жіночому маунтінбайку (гірський велосипед) перемогу здобула Йоланда Нефф зі Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Спортсменка подолала дистанцію за 1 годину 31 хвилину 5 секунд.
Трійку призерів склали ще одна швейцарка Катрін Штірнеманн і Майя Влощовська з Польщі.
Українка Яна Беломоіна, яка виграла тестові змагання на цій же трасі у Баку в жовтні, обігнавши серед інших Штірнеманн, цього разу фінішувала 7-ю з відставанням у 4 хвилини 42 секунди.
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