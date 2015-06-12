Українські синхроністки посіли друге місце у кваліфікаційних змаганнях Європейських ігор
У Баку стартували I Європейські ігри, де першими у боротьбу за нагороди вступили представниці синхронного плавання.
Змагальну програму відкрила кваліфікація дуетів, де Україну представляють Яна Нарєжна і Єлизавета Яхно, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
За регламентом змагань 20 дуетів було заявлено у стартовому протоколі, але до фіналу потрапляють лише 8-м.
Із загальною сумою 87.5333 балів і другим місцем, наші спортсменки пройшли до наступного раунду змагань.
Перше місце посіли росіянки Валерія Філенкова - Дар`я Кулагіна (89,2333 бали), третє - іспанки Юлія Ечеберріа Ескуіль - Ірена Толедано Кармело (85,7333).
Фінал змагань дуетів відбудеться 15 червня.
Пізніше сьогодні також відбудеться кваліфікація командних змагань у синхронному плаванні.
Окрім того, сьогодні відбуваються матчі 1-го туру групових змагань жіночого турніру з водного поло, де збірна України участі не бере.