Українські синхроністки посіли друге місце у кваліфікаційних змаганнях Європейських ігор

Змагальну програму відкрила кваліфікація дуетів, де Україну представляють Яна Нарєжна і Єлизавета Яхно, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

За регламентом змагань 20 дуетів було заявлено у стартовому протоколі, але до фіналу потрапляють лише 8-м.

Із загальною сумою 87.5333 балів і другим місцем, наші спортсменки пройшли до наступного раунду змагань.

Перше місце посіли росіянки Валерія Філенкова - Дар`я Кулагіна (89,2333 бали), третє - іспанки Юлія Ечеберріа Ескуіль - Ірена Толедано Кармело (85,7333).

Фінал змагань дуетів відбудеться 15 червня.

Пізніше сьогодні також відбудеться кваліфікація командних змагань у синхронному плаванні.

Окрім того, сьогодні відбуваються матчі 1-го туру групових змагань жіночого турніру з водного поло, де збірна України участі не бере.