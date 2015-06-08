МОК додав нові дисципліни в програму Ігор

23:07, 08 червня 2015
Спорт
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У 2018-му році вперше в історії зимових Ігор будуть розіграні 100 комплектів нагород.

На играх в Пчхенхане будет разыграно 100 комплектов наград / olympic.org

Міжнародний олімпійський комітет включив чотири нові дисципліни в програму зимових Ігор 2018 року в Пхенчхані - біг-ейр в сноуборді, мас-старт у ковзанярському спорті, дабл-мікст в керлінгу та командні змагання в гірськолижному спорті, повідомляє офіційний сайт МОК.

Разом з тим, з програми Ігор виключено паралельний слалом в сноуборді, в якому розігрувалися нагороди на Іграх-2014 в Сочі.

Таким чином, вперше в історії на одній зимовій Олімпіаді буде розіграно 100 комплектів нагород.

Рішення було схвалено на засіданні Виконкому МОК, який в ці дні проходить в Лозанні (Швейцарія).

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