Закінчились матчі 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА

Закінчились сьогоднішні матчі 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА

Челсі - Фенербахче 2:0 (Баллак 4, Лемпард 87). За результатами двох матчів - перший 1:2 на користь Фенербахче - до півфіналу виходить Челсі.

Ліверпуль - Арсенал 4:2 (Хююпя 30, Торрес 69, Джеррард 85 пен., Бабел 90+2 - Діабі 14, Адебайор 84). За наслідками двох матчів - перший 1:1 - до півфіналу виходить Ліверпуль.

Завтра визначаться решта учасників півфіналу в матчах МЮ - Рома (перший матч 0:2 на користь МЮ) і Барселона - Шальке-04 (перший матч 0:1 на користь Барселони).