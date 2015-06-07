Акціонери Adidas мають сумніви щодо доцільності подальшої співпраці з ФІФА

Як передає Deutsche Welle, причиною таких сумнівів став нещодавній корупційний скандал у ФІФА.

"Adidas має розглянути питання щодо доцільності розірвання угоди з ФІФА", - заявив один з найбільших акціонерів концерну - голова Спілки інституціональних приватних вкладників Ганс-Мартін Бульманн в інтерв’ю тижневику Welt am Sonntag, опубліковане у неділю, 7 червня.

За даними Бульманна, він представляє інтереси власників 3,2 мільйонів акцій вартістю 230 мільйони євро.

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Бульманн вважає, що розірвання угоди дозволить посилити тиск на ФІФА задля реформування цієї організації. Він також зазначив, що Adidas не може вимагати від своїх співробітників поваги до закону, "якщо водночас тривають ділові стосунки зі спілкою, де, вочевидь, є корупція".

На тлі цього Бульманн припустив, що голова Adidas Герберт Гайнер міг би взяти на себе ключову роль в реформуванні згаданої організації. Згідно з угодою, він керуватиме Adidas до березня 2017 року.

Німецький концерн вже десятиліттями належить до групи найбільших спонсорів ФІФА. Крім Adidas, до клубу найвагоміших спонсорів належать "Газпром", Visa, Nike, Coca-Cola та Hyundai.

Як відомо, слідчі ограни США проводять антикорупційне розслідування щодо низки колишніх та чинних співробітників ФІФА, яким закидають причетність до багатомільйонних корупційних схем.

Скандал коштував екс-президентові ФІФА Йозефу Блаттеру його посади. Прізвище Блаттера також фігурує у списку осіб, проти яких проводять розслідування.