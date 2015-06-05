ФІФА заплатила Ірландії через помилку судді, щоб уникнути апеляції

Про це повідомляє прес-служба асоціації, передає Бі-бі-сі. Як відзначають в Дубліні, судді знали, що у відбірковому матчі Ірландія-Франція нападник французької збірної Тьєррі Анрі забив гол рукою, що є грубим порушенням правил гри.

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Тим не менш, Франції тоді зарахували перемогу, а ФІФА виплатила "компенсацію" ірландцям, щоб ті не подавали скаргу до суду, на що мали законні підстави.

Нагадаємо, найбільший скандал навколо ФІФА розгорівся 27 травня, коли швейцарські поліцейські заарештували в одному з фешенебельних готелів Цюріха сім високопоставлених футбольних функціонерів за запитом США. Заарештованих підозрюють у хабарництві і відмиванні мільйонів доларів.