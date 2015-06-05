Президент "Динамо" Ігор Суркіс: Було б справедливо розпиляти Кубок і нагородити обидві команди

Ігор Суркіс прокоментував підсумок фінального матчу Кубка України з футболу з донецьким "Шахтарем" в ефірі каналу "Футбол 2".

"Цей матч - це була суцільна лотерея. Спочатку ми не забили два пенальті, потім суперник. Серія пенальті - це завжди лотерея. Не можна сказати, що ми сьогодні були сильнішими, а вони - ні. Це була гра двох рівних команд. І цим гра мене абсолютно не здивувала. Було б справделиво розпиляти кубок навпіл і вручити його обом командам. Зрозуміло, я щасливий, що моя команда перемогла - це їхнє свято, їхня перемога. Поклали золоті медалі в Кубок. Я вітаю вболівальників і команду", - заявив Суркіс.

Також президент динамівського клубу додав: "Розслаблятися не можна, потрібно готуватися до нового сезону. Зараз трохи посвяткувати і забути цей сезон, готуватися до нового. У нас попереду найголовніші випробування".

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Кубка України "Динамо" - "Шахтар" завершився перемогою "Динамо" в серії пенальті- 0:0 (5:4).