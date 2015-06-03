Букмекери вважають "Динамо" фаворитом у фіналі Кубка України

Аналітики букмекерських контор розписали шанси "Динамо" і "Шахтаря" у фіналі Кубка України з футболу, віддавши невелику перевагу чинному чемпіону України "Динамо".

Так, на котируваннях БК "Парі-матч" ставки на перемогу киян приймаються з коефіцієнтом 2,52 до 1, у той час як на перемогу "Шахтаря" - 2,75 до 1, а на нічию - 3,4 до 1.

У БК "Фаворит" на "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 2,45 до 1, на "Шахтар" - 2,8 до 1, а на нічию - 3,5 до 1.

Разом з тим, аналітики БК "Марафон" оцінюють шанси як абсолютно рівні - по 2,68 до 1, при ставці на нічию - 3,52 до 1.

А провідний світовий портал онлайн-ставок Betexplorer.com віддає мінімальну перевагу "Шахтарю" - 2,52 проти 2,53, при ставці на нічию з коефіцієнтом 3,28 до 1.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу, в якому зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Гра розпочнеться о 21.00.