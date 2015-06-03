Інтерпол видав ордер на арешт колишнього високопосадовця ФІФА

Також видано ордери на арешт колишнього футбольного чиновника з Аргентини і чотирьох топ-менеджерів великих корпорацій, передає Бі-бі-сі. Це було зроблено за запитом США, де проходить розслідування найбільшого корупційного скандалу в історії ФІФА.

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Цим шести функціонерам пред'явлені звинувачення, в тому числі, в корупції і змові з метою рекету.

У список увійшов голова футбольної асоціації КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка і країни Карибського басейну) Джек Уорнер з Тринідаду і Тобаго, якого американські прокурори підозрюють в отриманні хабара в розмірі $10 млн, який нібито допоміг ПАР домогтися проведення у себе чемпіонату світу в 2010 році.

Влада ПАР заперечує, що це був хабар: за її версією, кошти призначалися для розвитку футболу в країнах Карибського регіону, де Джек Уорнер користувався великим впливом.

Видано також ордер на арешт Ніколаса Леоса, який очолював Південноамериканську конфедерацію футболу з 1986 по 2013 роки і входив у виконком ФІФА.

Топ-менеджери, оголошені в розшук, - аргентинці і бразилець.

На всіх цих осіб виданий "червоний ордер": з допомогою нього Інтерпол повідомляє своїх членів про необхідність знайти і заарештувати особу з метою екстрадиції.