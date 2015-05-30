Київське "Динамо" завершило чемпіонат України без поразок

У Києві завершився матч останнього 26-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало запорізький "Металург" і зіграло внічию - 2:2.

Гра на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського проходила з перевагою киян, яку вони втратили вже в доданий арбітром час.

Господарі поля потужно почали гру і вже на 11-й хвилині Сергій Сидорчук відкрив рахунок. Після навісу Джермейна Ленса в штрафну, Роман Попов не зміг вибити м'яч, він викотився на Сидорчука, який спокійно відправив м'яч у кут воріт. На 57-й хвилині Руслан Платон зрівняв рахунок, проте, вже за 10 хвилин гравець "Металурга" Сергій Рудика відправив м'яч у власні ворота (автогол), знову дозволивши господарям поля вийти вперед. І лише в компенсований арбітром час, на 90+1 хвилині, Олександр Каплієнко точним ударом встановив остаточний рахунок гри. Після навісу Валериане Гвілії зі штрафного, захисники "Динамо" вибили м'яч, але той потрапив до Каплієнка. Гравець "Металурга" сильно пробив і м'яч від рук Шовковського опинився у воротах - 2:2.

Таким чином, київське "Динамо" завершило сезон УПЛ 2014/15 без поразок. На рахунку команди 20 перемог, 6 нічиїх - 66 очок.

В інших матчах останнього туру, що завершилися до цього моменту, маріупольський "Іллічівець" здолав донецький "Металург" - 4:1, луцька "Волинь" зіграла внічию з донецьким "Металургом" - 1:1, а луганська "Зоря" поділила очки з полтавською "Ворсклою" - 1:1.

Чемпіонат України сезону 2014/15 завершиться в суботу ввечері матчами "Шахтар" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) та "Говерла" (Ужгород) - "Дніпро" (Дніпропетровськ). Призначений на неділю матч "Чорноморець" (Одеса) - "Металіст" (Харків) рішенням Директорату УПЛ скасований, тому що ГУ МВС України в Одеській області в черговий раз заборонило проведення футбольних матчів в Одесі.