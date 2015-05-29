Тенісистка Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції

У Парижі (Франція) завершився матч третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Еліна Світоліна зустрічалася з Аннікою Бек з Німеччини і виграла в трьох сетах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:4.

Українка, яка раніше ніколи не проходила далі 3-го кола турніру "Великого шолома", в цей раз вважалася фавориткою в матчі з суперницею, яка через низький власний рейтинг не мала номеру посіву від організаторів. У свою чергу, Світоліна була посіяна під 19-м номером.

Незважаючи на різницю в рейтингу, матч вийшов досить напруженим, а у другому сеті і зовсім проходив з перевагою німкені. Більш того, у вирішальній третій партії Бек зробила брейк і мала шанс завершити матч на свою користь. Але у вирішальний момент досвід і майстерність Світоліної зіграли на її користь. Вона була більш холоднокровною і зуміла використати свої шанси, перехопивши ініціативу і довівши матч до перемоги.

Таким чином, українка вперше зіграє в 1/8 фіналу, де її суперницею стане Алізе Корне з Франції.Згідно з розкладом, цей матч має відбутися 31 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше, ще за підсумками 2-го кола змагань з боротьби на турнірі в Парижі вибули Леся Цуренко, Олександр Долгополов, Ілля Марченко і Сергій Стаховський.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір. У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" проходить з 24 травня по 7 червня.