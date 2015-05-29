ООН перегляне відносини з ФІФА через корупційний скандал

Як заявив у Нью-Йорку офіційний представник ООН Стефан Дуярріч, всесвітня організація буде стежити за розвитком подій навколо ФІФА. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство AFP.

За його словами, мета співпраці з Міжнародною федерацією футболу полягає в тому, "щоб мирне послання ООН почули і побачили на великих спортивних змаганнях".

ООН і ФІФА мають ряд спільних ініціатив з питань пропаганди здорового способу життя, гендерної рівності і захисту дітей.

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Крім того, організації готові почати партнерство з вирішення таких соціальних проблем, як боротьба з бідністю, дотримання прав людини та охорона навколишнього середовища. Жодна із спільних ініціатив ООН і ФІФА не пов'язана з фінансуванням однієї із сторін.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Швейцарії були заарештовані сім високопоставлених чиновників ФІФА, підозрюваних в участі в корупційних схемах. В середу ФІФА тимчасово відсторонила від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності 11 осіб, у відношенні яких ФБР, мін'юст і податкове відомство США ведуть розслідування.