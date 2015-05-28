У Бразилії пройшли обшуки на тлі корупційного скандалу у ФІФА

Як повідомляє Російська служба ВВС, на думку поліцейських, компанія Klefer Sports Marketing мала зв'язки з іншими компаніями, які владою США підозрюються у дачі хабарів чиновникам ФІФА для отримання вигідних контрактів.

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Згідно з повідомленням, представник компанії відкинув усі звинувачення і заявив, що керівництво Klefer Sports Marketing готове співпрацювати зі слідством.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії відкрив кримінальну справу у зв'язку з вибором країн-господарок чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років.