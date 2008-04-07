Де можна буде подивитися ігри Євро-2008

У п`ятницю Національна телевізійна компанія України (НТКУ) підписала контракт з німецькою компанією Sport Five, яка представляє інтереси УЕФА, і отримала права на трансляцію матчів чемпіонату Європи з футболу 2008 року в загальнонаціональній телемережі.

Сума угоди - 4 млн. євро. Раніше права на трансляцію Євро-2008 у вітчизняній платній телемережі придбала компанія “Поверхность”.

Передбачається, що по Першому національному глядачі побачать 21 матч, а права ще на десять ігор НТКУ продасть телекомпаніям.

В.о. президента НТКУ Василь Ілащук сказав, що кращі матчі Перший національний залишить собі, а на інші телеканали будуть продано чотири зустрічі останнього туру групового етапу (по два матчі в кожній групі проходитимуть одночасно) і ще шість зустрічей, які починатимуться о 22:00, – у зв`язку з тим, що з 23:00 ефірний час на частоті, на якій працює Перший національний, належить телекомпанії Ера.

Як відбуватиметься продаж прав на десять ігор і якій з телекомпаній, Василь Ілащук не повідомив, значивши, що цим займається фінансовий відділ НТКУ.

Права на трансляцію Євро-2008 в платній телемережі (кабельне і супутникове телебачення) ще торік викупила компанія “Поверхность”.

Президент компанії Віктор Самойленко не наважився відповісти, яких рейтингів варто чекати від трансляцій на своїх каналах (експерти побоюються, що без участі української збірної рейтинги трансляцій виявляться низькими). Утім, він наголосив, що права на матчі Євро-2008 “Поверхность” нікому не продаватиме, а покаже всі ігри на одному з п`ятьох своїх каналів в прямому ефірі.

Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу відбудеться з 7 по 29 червня у вісьмох містах Австрії та Швейцарії, фінал - 29 червня у Відні.

За матеріалами Football.ua