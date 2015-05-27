Польща за тиждень видала українським футбольним уболівальникам понад 2,5 тисяч віз

Консульства Польщі в Україні за останній тиждень видали футбольним уболівальникам, котрі захотіли приїхати на сьогоднішній фінал Ліги Європи до Варшави, понад 2,5 тис. віз.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі.

"За минулий тиждень (19-26 травня) польські консульства видали в Україні разом 2,505 віз для українських уболівальників", - відзначили у відомстві.

Найбільше віз видало консульство у Харкові (1,1 тис. віз) та у Києві (майже 900).

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"Працівники наших консульств додатково чергували у минулу суботу. Візові процедури проходили безпроблемно", - запевнили у міністерстві.

Тим часом квитки на сьогоднішній матч ще можна було купити в першій половині дня в посольстві України у Варшаві, де організовано пункт видачі раніше придбаних через Приватбанк квитків. Були доступні квитки за ціною 65 та 90 євро.

Як повідомляв УНІАН, минулого понеділка польський МЗС оголосив про запровадження спеціальної процедури видачі віз українським уболівальникам, котрі хочуть приїхати до Варшави на фінальний матч Ліги Європи за участю українського "Дніпра" та іспанської "Севільї".

МЗС відзначало, що консульства навіть готові працювати у вихідні дні, аби видати візи всім бажаючим уболівальникам.

Фінал Ліги Європи відбудеться на збудованому до Євро-2012 Національному стадіоні у Варшаві, котрий може вмістити 58,5 тис. уболівальників.