Гравець "Дніпра" Федецький перед фіналом ЛЄ: "Абсолютно немає хвилювання"

Напередодні відльоту делегації "Дніпра" до Варшави (Польща) на фінальний матч Ліги Європи гравець дніпропетровської команди Артем Федецький поділився своїми почуттями напередодні вирішальної єврокубкової гри, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"Абсолютно немає хвилювання. Хоча фінал — це єдиний матч, після якого можна підняти над головою кубок, про який мрієш. Треба бути психологічно готовими до гри, а так — підготовка до неї була звичайною. Будемо готові морально, все буде добре", - зазначив Федецький.

На запитання, чи є майбутній матч найважливішим у кар'єрі, гравець відповів: "Однозначно! І не тільки для мене, але і для всієї команди. Найголовніше — не накручувати себе надмірно психологічно".

А на прохання оцінити «Севілью» — чи самий сильний суперник порівняно з тими, з ким зустрічалися до цього в Лізі Європи, Артем заявив: "Якщо вона грає у фіналі, думаю, так. Можливо з нею можна порівняти такі команди як «Олімпіакос», «Наполі», але вона, на відміну від них, грає у фіналі, а значить — сильніше. У фіналі Ліги Європи грають дві кращі команди турніру".

Коментуючи самопочуття тренера команди Мирона Маркевича гравець зауважив: "Можливо, трохи хвилюється, а так — все нормально. Як сказав Женя Селезньов, треба злетіти на восьме небо! Зробимо все можливе, щоб були задоволені уболівальники. Ми граємо для всієї України, тому дуже хочеться перемогти".

А щодо стану здоров'я травмованого Селезньова сказав: "Вчора працював разом з нами. Думаю, він готовий до фіналу".

27 травня у Варшаві (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья".

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію вирішального матчу єврокубка.