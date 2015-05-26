Гравець "Дніпра" Федецький перед фіналом ЛЄ: "Абсолютно немає хвилювання"
Захисник психологічно налаштовується на матч проти "Севільї".
Напередодні відльоту делегації "Дніпра" до Варшави (Польща) на фінальний матч Ліги Європи гравець дніпропетровської команди Артем Федецький поділився своїми почуттями напередодні вирішальної єврокубкової гри, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".
"Абсолютно немає хвилювання. Хоча фінал — це єдиний матч, після якого можна підняти над головою кубок, про який мрієш. Треба бути психологічно готовими до гри, а так — підготовка до неї була звичайною. Будемо готові морально, все буде добре", - зазначив Федецький.
На запитання, чи є майбутній матч найважливішим у кар'єрі, гравець відповів: "Однозначно! І не тільки для мене, але і для всієї команди. Найголовніше — не накручувати себе надмірно психологічно".
А на прохання оцінити «Севілью» — чи самий сильний суперник порівняно з тими, з ким зустрічалися до цього в Лізі Європи, Артем заявив: "Якщо вона грає у фіналі, думаю, так. Можливо з нею можна порівняти такі команди як «Олімпіакос», «Наполі», але вона, на відміну від них, грає у фіналі, а значить — сильніше. У фіналі Ліги Європи грають дві кращі команди турніру".
Коментуючи самопочуття тренера команди Мирона Маркевича гравець зауважив: "Можливо, трохи хвилюється, а так — все нормально. Як сказав Женя Селезньов, треба злетіти на восьме небо! Зробимо все можливе, щоб були задоволені уболівальники. Ми граємо для всієї України, тому дуже хочеться перемогти".
А щодо стану здоров'я травмованого Селезньова сказав: "Вчора працював разом з нами. Думаю, він готовий до фіналу".
27 травня у Варшаві (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья".
УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію вирішального матчу єврокубка.