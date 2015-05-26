Понад 9 тисяч уболівальників ФК "Дніпро" відвідають фінал Ліги Європи

Понад 9 тисяч вболівальників українського "Дніпра" відвідають фінальний матч Ліги Європи з футболу з іспанською "Севільєю", повідомляє ТАСС.

За інформацією організаторів, квитки на матч придбали представники 91 країни. Більшість на трибунах складуть вболівальники з України. Вони викупили весь наданий Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) для країни пакет - 9,2 тисячі квитків. Іспанців буде трохи менше - 7,6 тис.

"У нейтральних секторах буде близько 8 тисяч поляків. Більше 6 тисяч квитків придбали німці, менше - італійці та англійці", - повідомив прес-секретар Польського футбольного союзу Якуб Квятковський. Як очікується, в цілому матч на стадіоні подивляться близько 58 тисяч глядачів.

Для вболівальників у польській столиці будуть перекриті відразу дві вулиці, де вони зможуть зустрітися перед матчем. Для іспанців виділена Французька вулиця, а для українців - Краківське передмістя в історичній частині міста. Заради зручності любителів футболу майже на добу зміниться рух громадського транспорту, будуть введені нові тимчасові маршрути, в тому числі і нічні.

Польський футбольний союз запевняє, що з усією відповідальністю підійшов до підготовки поля. "Це найкращий газон на Національному стадіоні з часів чемпіонату Європи-2012. Дуже гарна якість. Доставлений з Німеччини", - зазначив Квятковський.

В день матчу очікується похмура, але не дощова погода. На випадок рясних опадів на Національному стадіоні можна привести в дію розсувний дах, який протягом декількох хвилин може перетворити відкритий стадіон у закритий. Рішення про використання даху приймає УЄФА після консультацій з командами. Однак, як показує практика, спортсмени воліють обходитися без даху.

27 травня у Варшаві (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья".

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію вирішального матчу єврокубка.