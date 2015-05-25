Тренер "Севільї": "Дніпро" може виграти у фіналі Ліги Європи

Наставник суперника "Дніпра" зазначив, що високо цінує українську команду, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

""Дніпро" став справжнім відкриттям цієї Ліги Європи. Ця команда вибила ряд топових, набагато більш іменитих клубів. Українці перемогли "Олімпіакос", "Аякс", "Брюгге" і "Наполі", який вважався фаворитом турніру після перемоги над "Вольфсбургом". Це означає, що дніпропетровці заслуговують на місце у фіналі", - зазначив Емері.

Говорячи про фінал, тренер "Севільї" підкреслив: "Раз вже "Дніпру" вдалося здолати такі серйозні команди, він може виграти і у "Севільї". Ми поставимося до суперника з повагою. Будемо скромні, не будемо вважати себе фаворитами. Команда буде битися. Ми будемо вимогливі до себе".

Крім того, наставник іспанського клубу високо оцінив турнір в цілому: "Ліга Європи досягла значного прогресу. Рівень Кубка УЄФА був нижче. Цей ріст був досягнутий завдяки УЄФА. Як і у випадку з Лігою чемпіонів, тут чимало команд, які асоціюють себе саме з цим турніром. Той факт, що переможець тепер безпосередньо потрапляє в Лігу чемпіонів, дав черговий поштовх розвитку турніру. Підвищилася його важливість в очах учасників".

27 травня відбудеться фінал Ліги Європи, в якому зійдуться "Дніпро" і "Севілья".

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.