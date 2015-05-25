Українка Земляк перемогла олімпійську чемпіонку на легкоатлетичному турнірі IAAF World Challenge

Дистанцію 400 метрів Земляк подолала за 52,14 с, залишивши позаду олімпійську чемпіонку-2008, срібного призера Олімпійських ігор-2012, дворазову чемпіонку світу в цій дисципліні британку Крістіне Охурогу, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

До першої трійки в Генгело увійшли ще два представники України.

Наталія Семенова у секторі для метання диска показала результат 61,09 м. поступившись Денії Кабальєро (Куба) та Джулії Фішер (Німеччина). У свою чергу, Юрій Крімаренко у стрибках у висоту показав результат 2,22 м., поступившись Дмитру Семенову (Росія) та Алану Сміту (Великобританія).

На аналогічному турнірі у Дакарі (Сенегал), який проходив параллельно, Станіслав Мельников фінішував другим з бігу на 400 метрів з бар'єрами (50,66 с). Ірина Новожилова посіла 2-у сходинку в секторі для метання молота (67,50 м).

Віта Паламр і Ксенія Савіна були третіми зі стрибків у висоту (1,86 м) і з бігу на 800 метрів (2.02,64 хв) відповідно.