УПЛ, 25-й тур, "Карпати" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові відбудеться матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" прийматимуть київське "Динамо".

Зустрічаються команди, одна з яких достроково стала чемпіоном України, а друга - бореться за збереження місця в УПЛ на наступний сезон.

Період напруженого ігрового календаря для динамівців завершився. В останніх двох турах чемпіонату Сергій Ребров зможе планомірно готувати команду до фіналу Кубка України і підводити футболістів до оптимальних кондицій саме на 4 червня, день, коли "Динамо" зможе зробити "золотий дубль". Тим не менш, безпрограшний на внутрішній арені рік вимагає гідного завершення. На даний момент, в 24 проведених матчах у столичної команди 19 перемог й 4 поразки. Найбільш націленими на чужі ворота вийдуть Артем Кравець та Андрій Ярмоленко – претенденти на звання кращого бомбардира сезону.

У свою чергу, у «Карпат» ще не вирішено питання збереження прописки в класі найсильніших. Команда займає передостаннє місце лише на 3 бали випереджаючи аутсайдера маріупольський "Іллічівець". Крім нагальних турнірних питань, що змушують триматися в тонусі, львів'яни матимуть й інші козирі. По-перше, це своє поле, де "біло-зелені" завжди відчувають себе набагато впевненіше. По-друге - досвід останніх років, коли кияни не раз стикалися з серйозними труднощами і втрачали очки. Зокрема, восени, в рамках матчу першого кола команди розійшлися миром - 0:0.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом матчу вважається "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,48 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 4,03 до 1, а на перемогу "Карпат" - 6 до 1.

Матч "Карпати" - "Динамо" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.

Карпати: 23. Мисак, 26. Новотрясов, 92. Чачуа, 94. Мірошниченко Д., 9. Кожанов, 16. Худоб`як, 17. Голодюк, 32. Пластун, 48. Клец, 8. Костевич, 35. Швед М.

Запасні: 27. Страшкевич, 86. Кравець В., 10. Карноза, 20. Даушвілі, 14. Сергійчук, 76. Гуцуляк, 98. Мозиль

Динамо: 23. Рибка, 2. Данило Сілва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 4. Велозу, 19. Гармаш, 29. Буяльський, 20. Гусєв О., 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравець

Запасні: 1. Шовковський, 34. Хачеріді, 30. Бетао, 14. Михайліченко Б., 17. Рибалка, 90. Беланда, 37. Андрієвський