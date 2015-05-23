Автор переможного голу "Дніпра" Лучкевич: В моєму голі заслуга Бруно Гами

Після фінального свистка гравець описав вирішальний момент в інтерв'ю телеканалу «2+2».

"Я вважаю, що заслуга в ньому всієї команди, і конкретно Бруно Гами. Він добре обіграв суперника, прострілив, а я вже замкнув його передачу".

Відповідаючи на питання, чи була у нього така ж радість, як і після забитого гола запорізькому «Металургу», Лучкевич зазначив: "Звичайно, дуже приємно забивати вирішальні голи, звідси і стільки емоцій!"

Як повідомляв УНІАН, матч "Дніпро" - "Шахтар" завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:2.