Автор переможного голу "Дніпра" Лучкевич: В моєму голі заслуга Бруно Гами
20:53, 23 травня 2015Спорт
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Півзахисник «Дніпра» Валерій Лучкевич у грі з "Шахтарем" вийшов у другому таймі на заміну і забив вирішальний гол.
Валерій Лучкевич забив другий переможний гол своєї команди поспіль / fcdnipro.ua
Після фінального свистка гравець описав вирішальний момент в інтерв'ю телеканалу «2+2».
"Я вважаю, що заслуга в ньому всієї команди, і конкретно Бруно Гами. Він добре обіграв суперника, прострілив, а я вже замкнув його передачу".
Відповідаючи на питання, чи була у нього така ж радість, як і після забитого гола запорізькому «Металургу», Лучкевич зазначив: "Звичайно, дуже приємно забивати вирішальні голи, звідси і стільки емоцій!"
Як повідомляв УНІАН, матч "Дніпро" - "Шахтар" завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:2.
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