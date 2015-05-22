На шляху до фіналу. Відеодайджест найкращих голів і моментів "Дніпра" та "Севільї"
19:46, 22 травня 2015Спорт
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27 травня у Варшаві відбудеться фінальний матч Ліги Європи між дніпропетровським "Дніпром" та іспанською "Севільєю".
Фінал Ліги Європи Дніпро - Севілья відбудеться у Варшаві / © UNIAN
Нагадаємо, 14 травня в Києві завершився півфінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0. За сумою двох матчів "Дніпро" виграв із загальним рахунком 2:1 і вийшов у фінал турніру.
Читайте такожАрбітром фіналу Ліги Європи стане англієць АткінсонУ вирішальному матчі суперником українського клубу стане іспанська "Севілья", яка двічі обіграла італійську "Фіорентину" - 3:0 і 2:0.
Пропонуємо вашій увазі віхи шляху обох команд до фіналу.
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