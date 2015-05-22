На шляху до фіналу. Відеодайджест найкращих голів і моментів "Дніпра" та "Севільї"

Нагадаємо, 14 травня в Києві завершився півфінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0. За сумою двох матчів "Дніпро" виграв із загальним рахунком 2:1 і вийшов у фінал турніру.

Читайте такожАрбітром фіналу Ліги Європи стане англієць АткінсонУ вирішальному матчі суперником українського клубу стане іспанська "Севілья", яка двічі обіграла італійську "Фіорентину" - 3:0 і 2:0.

Пропонуємо вашій увазі віхи шляху обох команд до фіналу.