Сімферопольську «Таврію» збираються відтворити і повернути в українську Прем'єр-лігу
Сергій Куніцин шукає спонсорів для відродження клубу.
Колишній почесний президент ФК «Таврія» (Сімферополь) Сергій Куніцин, говорячи про майбутнє кримського футболу, заявив про намір відродити клуб, повідомляє сайт СК "Таврія".
«Таврія» — це український клуб, є установчі документи, які ми зараз піднімемо. Нам важливо знайти спонсорів, я знаю бюджет другої ліги, бюджет першої ліги і бюджет Прем'єр-ліги. Звичайно, політично правильно, щоб команда заявилася в Прем'єр-лігу. Якщо ми знайдемо ресурси і нас підтримають на найвищому рівні держави, то, звичайно, треба грати в Прем'єр-лізі. І не важливо, хто буде засновником — ми перереєстровуємо клуб у тому ж Херсоні. Потрібно і гранти шукати, і з УЄФА працювати. Під цю справу можна знайти ресурс, тому що ми знаємо в якому стані стадіон у Херсоні, Миколаєві — його ж атестувати треба під вимоги Прем'єр-ліги", - зазначив Куніцин.
Також він додав: "Якщо, як мовиться, ми народимо дитину, то, може, в Херсоні (що політично важливо, т. к. там представництво президента в Криму знаходиться) сформуємо «Таврію». Я думаю, що в Україні досить небідних і небайдужих людей, та й кримським уболівальникам ближче і простіше їздити було б. Є така таємна мрія і сьогодні ми її оприлюднили. Будемо над цим працювати".
Крім того, чинний віце-президент ФФУ Куніцин (відповідає за розвиток футболу в Криму, Севастополі, Донецькій і Луганській областях) розповів про роботу в цих напрямках.
"УЄФА ухвалила рішення про те, що в Криму через програму європейської федерації буде розвиватися дитячий футбол, тому що діти до політики відношення не мають. Професійним клубам абсолютно обґрунтовано заборонили грати в чемпіонаті Росії, в будь-якій лізі. Вони ж намагалися грати у другій лізі і, як ви знаєте, навіть бренди наші таврійські використовували, логотипи. Зараз я, як віце-президент ФФУ, формую сектор для того, щоб ми працювали з Донбасом, Кримом і Севастополем. Ми вже зараз формуємо перший, так би мовити, пул футбольної форми, м'ячів та ін., щоб відправити в Крим. Ми опрацьовуємо з Андрієм Васильовичем Павелко (президент ФФУ) те, як ми будемо працювати з дитячим футболом в Криму. Я думаю у нас там буде представник від ФФУ, через якого ми будемо здійснювати роботу з розвитку дитячого футболу. Те ж саме стосується Донбасу, де будемо взаємодіяти з донецької та луганської федераціями, тому що там теж треба організувати турніри і т. д. Зараз я не в'їзний в Крим (у числі 274 депутатів, які не підтримали події, які там відбувалися), але я через людей передав «кримським вождям»: якщо ви хочете, щоб дитячий футбол в Криму розвивався і діти займалися своїм улюбленим видом спорту (а УЄФА стоїть на позиції, що це має через ФФУ відбуватися), то вам доведеться зі мною працювати. Якщо «ні», то значить «на ні й суду немає» — іншого не буде".
Як повідомляв УНІАН, СК "Таврія" знявся з чемпіонату України з футболу після закінчення сезону 2013/14. У літнє міжсезоння команду прийняли до складу учасників чемпіонату Росії, де вона грала півроку, до грудня 2014-го. З 1 січня 2015-го року команда, поряд з іншими представниками Криму, виключена зі змагань під егідою Російського футбольного союзу на вимогу УЄФА.