Сімферопольську «Таврію» збираються відтворити і повернути в українську Прем'єр-лігу

Колишній почесний президент ФК «Таврія» (Сімферополь) Сергій Куніцин, говорячи про майбутнє кримського футболу, заявив про намір відродити клуб, повідомляє сайт СК "Таврія".

«Таврія» — це український клуб, є установчі документи, які ми зараз піднімемо. Нам важливо знайти спонсорів, я знаю бюджет другої ліги, бюджет першої ліги і бюджет Прем'єр-ліги. Звичайно, політично правильно, щоб команда заявилася в Прем'єр-лігу. Якщо ми знайдемо ресурси і нас підтримають на найвищому рівні держави, то, звичайно, треба грати в Прем'єр-лізі. І не важливо, хто буде засновником — ми перереєстровуємо клуб у тому ж Херсоні. Потрібно і гранти шукати, і з УЄФА працювати. Під цю справу можна знайти ресурс, тому що ми знаємо в якому стані стадіон у Херсоні, Миколаєві — його ж атестувати треба під вимоги Прем'єр-ліги", - зазначив Куніцин.

Також він додав: "Якщо, як мовиться, ми народимо дитину, то, може, в Херсоні (що політично важливо, т. к. там представництво президента в Криму знаходиться) сформуємо «Таврію». Я думаю, що в Україні досить небідних і небайдужих людей, та й кримським уболівальникам ближче і простіше їздити було б. Є така таємна мрія і сьогодні ми її оприлюднили. Будемо над цим працювати".

Крім того, чинний віце-президент ФФУ Куніцин (відповідає за розвиток футболу в Криму, Севастополі, Донецькій і Луганській областях) розповів про роботу в цих напрямках.

"УЄФА ухвалила рішення про те, що в Криму через програму європейської федерації буде розвиватися дитячий футбол, тому що діти до політики відношення не мають. Професійним клубам абсолютно обґрунтовано заборонили грати в чемпіонаті Росії, в будь-якій лізі. Вони ж намагалися грати у другій лізі і, як ви знаєте, навіть бренди наші таврійські використовували, логотипи. Зараз я, як віце-президент ФФУ, формую сектор для того, щоб ми працювали з Донбасом, Кримом і Севастополем. Ми вже зараз формуємо перший, так би мовити, пул футбольної форми, м'ячів та ін., щоб відправити в Крим. Ми опрацьовуємо з Андрієм Васильовичем Павелко (президент ФФУ) те, як ми будемо працювати з дитячим футболом в Криму. Я думаю у нас там буде представник від ФФУ, через якого ми будемо здійснювати роботу з розвитку дитячого футболу. Те ж саме стосується Донбасу, де будемо взаємодіяти з донецької та луганської федераціями, тому що там теж треба організувати турніри і т. д. Зараз я не в'їзний в Крим (у числі 274 депутатів, які не підтримали події, які там відбувалися), але я через людей передав «кримським вождям»: якщо ви хочете, щоб дитячий футбол в Криму розвивався і діти займалися своїм улюбленим видом спорту (а УЄФА стоїть на позиції, що це має через ФФУ відбуватися), то вам доведеться зі мною працювати. Якщо «ні», то значить «на ні й суду немає» — іншого не буде".

Як повідомляв УНІАН, СК "Таврія" знявся з чемпіонату України з футболу після закінчення сезону 2013/14. У літнє міжсезоння команду прийняли до складу учасників чемпіонату Росії, де вона грала півроку, до грудня 2014-го. З 1 січня 2015-го року команда, поряд з іншими представниками Криму, виключена зі змагань під егідою Російського футбольного союзу на вимогу УЄФА.