Олімпійський вогонь доставлено з Росії до Лондона

Олімпійський вогонь доставлено з Санкт-Петербурга до британського аеропорту "Хітроу". Кілька тисяч поліцейських вийдуть на лондонські вулиці, оскільки прихильники незалежності Тібету, попри посилені заходи безпеки, мають намір провести свої акції. Правоохоронці вже закликали представників протібетських організацій поводитися спокійно і не допускати насильства.

Естафета почнеться від стадіону Уемблі, нестимуть вогонь не тільки суходолом, кілька разів вогонь перетне Темзу. З Лондона він буде доставлений до Парижа.

Олімпійська естафета триватиме чотири місяці.

Літні Олімпійські ігри 2008 (офіційна назва - Ігри XXIX Олімпіади) пройдуть в Пекіні з 8 по 24 серпня.