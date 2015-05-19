ПриватБанк відкрив онлайн продаж страхових полісів "Зелена карта" для вболівальників, які їдуть на фінал Ліги Європи у Варшаву

ПриватБанк відкрив онлайн продаж страхових полісів "Зелена карта" для вболівальників, які їдуть вболівати за "Дніпро" на фінал Ліги Європи у Варшаву власним автомобілем. Як сообщиди в банку, щоб забезпечити максимально оперативне оформлення обов'язкового страхового полісу, його можна оформити онлайн на сайті банку та в Приват24, а оригінал поліса банк безкоштовно доставить клієнту кур'єром.

Нагадаємо, у понеділок 18 травня ПриватБанк відкрив продаж квитків на фінальний матч Ліги Європи між «Дніпром» і «Севільєю», що відбудеться 27 травня у Варшаві. Для купівлі квитка достатньо зайти на спеціальну сторінку в Інтернеті uefa.pb.ua, ввести дані закордонного паспорта, дату народження, номер картки та контактні дані для отримання квитка. Протягом дня після отримання заявки банком буде списана вартість квитка та його доставки з картки, а сам квиток буде доставлений кур’єром. Також куплений квиток можна буде отримати в касі футбольного клубу «Дніпро» або на спеціальному meeting point біля стадіону у Варшаві (час і точне місце роботи буде повідомлено додатково на офіційному сайті ФК «Дніпро»).

Оплатити купівлю квитка в ПриватБанку можна як карткою ПриватБанку, так і карткою будь-якого іншого банку України та світу. Вартість квитка на фінал Ліги Європи для українців становить 1 700 гривень. У разі вибору опції доставки квитка кур’єром, додатково з картки буде списано 16 гривень за доставку.