"Поміж ділом" з Андрієм Павелко

Народний депутуат України, голова бюджетного комітету ВР Андрій Павелко розповів, що навіть у дне пленарних засідань - з 14.00 до 16.00 - він обов`язково займається футбольными справами, проводячи засідання, зустрічі зі співробітниками ФФУ, в першу чергу вирішуючи нагальні питання.

Окрім того, зараз він готує законопроект по боротьбі з корупцією та тоталізатором у футболі. Вже за традицією гостя програми попросили розповісти про трьох персонажів. Для Андрія Павелка такими стали – Петро Порошенко, Андрій Шевченко та Ігор Коломойський. Президент ФФУ кожного дня долає маршрут між ВР та Будинком футболу. Впродовж 30 хвилин він розповідав як ставиться до критики нинішніх чиновників федерації футболу і чи чекати змін у нашому футболі.