Арбітром фіналу Ліги Європи стане англієць Аткінсон

Головним арбітром матчу буде 44-річний англієць Мартін Аткінсон, що має міжнародну категорію з 2006 року і працював раніше на 67 іграх в турнірах УЄФА, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У цьому сезоні він обслужив вісім матчів Ліги чемпіонів і один поєдинок Ліги Європи. Зокрема, він був головним суддею першого півфінального матчу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Реалом".

У Варшаві йому будуть допомагати лінійні рефері Майкл Малларкі і Стівен Чайлд. Четвертим арбітром буде чех Павел Краловець, а двома додатковими помічниками рефері стали Ентоні Тейлор і Андре Маррінер. Ще один англієць, Джейк Коллін, став резервним помічником арбітра.

Вирішальна зустріч єврокубка за участю "Дніпра" (Дніпропетровськ) і "Севільї" (Іспанія) відбудеться 27 травня на стадіоні "Національний" у Варшаві (Польща).

Крім того, головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому 6 червня "Ювентус" зіграє з "Барселоною", призначений турок Джюнейт Чакир.