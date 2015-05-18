Федерацію хокею Росії покарають за неповагу до суперника на церемонії закриття ЧС

Глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель назвав вчинок російських гравців неповагою до суперника і заявив, що відповідальною за інцидент є керівництво збірної Росії, повідомляє Радіо Свобода.

Фазель зазначив, що бачив, як Олександр Овечкін, Євген Малкін, Віктор Тихонов і Дмитро Куликов залишилися на льоду і намагалися зупинити інших гравців.

У свою чергу, президент ФХР Владислав Третяк вважає причиною того, що російські спортсмени залишили лід під час виконання гімну Канади, організаційну помилку. Третяк зазначив, що російська команда "привітала канадців з перемогою, потиснувши їм руки".

У керівництві збірної Росії з хокею повідомляють, що розслідують інцидент. "Залишення льоду в хокеї – це спеціальна церемонія, за яку відповідають організатори", повідомив прес-аташе збірної Росії Ігор Ларін.

Як повідомляв УНІАН, у Празі (Чехія) 17 травня відбувся фінальний матч 79-го Чемпіонату світу з хокею, в якому збірна Росії програла команді Канади з розгромним рахунком 1:6.