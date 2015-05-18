Федерацію хокею Росії покарають за неповагу до суперника на церемонії закриття ЧС
Федерація хокею Росії (ФХР) буде покарана за те, що гравці національної збірної залишили лід під час виконання гімну Канади після закінчення фінального матчу Чемпіонату світу в Чехії.
Глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель назвав вчинок російських гравців неповагою до суперника і заявив, що відповідальною за інцидент є керівництво збірної Росії, повідомляє Радіо Свобода.
Фазель зазначив, що бачив, як Олександр Овечкін, Євген Малкін, Віктор Тихонов і Дмитро Куликов залишилися на льоду і намагалися зупинити інших гравців.
У свою чергу, президент ФХР Владислав Третяк вважає причиною того, що російські спортсмени залишили лід під час виконання гімну Канади, організаційну помилку. Третяк зазначив, що російська команда "привітала канадців з перемогою, потиснувши їм руки".
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У керівництві збірної Росії з хокею повідомляють, що розслідують інцидент. "Залишення льоду в хокеї – це спеціальна церемонія, за яку відповідають організатори", повідомив прес-аташе збірної Росії Ігор Ларін.
Як повідомляв УНІАН, у Празі (Чехія) 17 травня відбувся фінальний матч 79-го Чемпіонату світу з хокею, в якому збірна Росії програла команді Канади з розгромним рахунком 1:6.