Гравці "Динамо": "Святкувати ще зарано - попереду Кубок України"

Гравці "Динамо" відзначили в коментарі телеканалу 2+2, що попереду у команди ще дуже важливі вирішальні матчі Кубка України.

Зокрема, Андрій Ярмоленко підкреслив: "Нарешті це сталося. Всі хлопці ради. Сьогодні ще можна трохи порадіти, але ми розуміємо, що у нас в середу гра. Ще стоїть завдання виграти Кубок України, а після закінчення сезону добре відсвяткуємо".

У свою чергу, Олег Гусєв зазначив: "Завжди, коли довго щось не виграєш, якесь незадоволення. Нарешті сталося, тому хочу привітати всіх справжніх вболівальників Динамо, які від нас не відвернулись за весь цей час і дочекалися заслуженого чемпіонства".

А бразилець Данило Сілва сказав: "Чому такий спокійний зараз? Зараз потрібно бути спокійним, а святкувати будемо після закінчення сезону. Потрібно перемогти і в фіналі кубка".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" виграло матч 24-го туру УПЛ у дніпропетровського "Дніпра" - 1:0, достроково ставши чемпіоном України сезону 2014/15.