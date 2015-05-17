Суркіс: "Ми вистраждали це чемпіонство"

Про це президент "Динамо" заявив в ефірі телеканалу 2+2.

"Ми вистраждали це чемпіонство, адже п'ять років не були чемпіонами. Сьогодні ми перемогу теж вистраждали. Була важка гра, але хлопці дуже хотіли здобути це золото в Києві при своїх уболівальниках", - зазначив президент клубу.

На питання, чи приємно бути облитим шампанським, Суркіс сказав: "Приємно бути облитим і горілкою та вином – чим завгодно. Думаю, зараз зберемося з хлопцями та відзначимо, але у нас 20-го дуже важлива гра. Як я говорив на початку сезону, ми повинні рухатися поступово. Це чемпіонство дорогого коштує. Незважаючи на те, що ми 14-кратні чемпіони, це дуже дороге чемпіонство – одне з найважчих. Дуже важко повертати трофеї".

Також, президент "Динамо" заявив: "У наступному сезоні будемо ставити ті ж завдання – виграти чемпіонат України. Зараз треба гідно закінчити сезон і потрапити у фінал Кубка України. Бажано покласти медалі в кубок. А далі потрібно відпочити і з новими цілями готуватися до Ліги чемпіонів. Вітаю всіх вболівальників – 50 на 50 це їх перемога разом з командою. В цьому році підтримка була відчутна. Київ скучив за цими золотими медалями".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" виграло у "Дніпра" (1:0) і достроково, за два тури до закінчення змагань УПЛ, стало чемпіоном України.