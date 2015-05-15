Збірна України з хокею проведе матчі Чемпіонату світу-2016 в Хорватії

Національна збірна України, яка буде виступати в третьому за рангом дивізіоні чемпіонаті світу (дивізіон 1В) виступить на турнірі, який довірили провести хорватському Загребу, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Суперниками нашої команди будуть національні команди Великобританії, Хорватії, Литви, Естонії та Румунії. Орієнтовні терміни проведення турніру – з 17-го по 23-е квітня.

У свою чергу, молодіжна збірна України (вік гравців - до 20 років), яка також виступає у дивізіоні 1В, зіграє з командами Франції, Великобританії, Словенії, Польщі та Японії. Турнір пройде у французькому місті Межев.

Юніорська збірна України (вік гравців - до 18 років) на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В зіграє з однолітками з Італії, Словенії, Японії, Угорщини та Південної Кореї. Турнір прийме італійський Асіаго.

Точні терміни проведення чемпіонатів стануть відомі пізніше.