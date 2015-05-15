Російський коментатор про перемогу "Дніпра": Це найкращий привіт всяким "Новоросіям"
Відомий російський футбольний коментатор Олексій Андронов порадів перемозі «Дніпра» над «Наполі» і виходу української команди у фінал Ліги Європи.
Про це він написав у Facebook.
«А взагалі «Дніпро» у фіналі - це найкращий привіт всяким «Новоросіям» та їхнім Моторолам. Те, що надовго втратив Донбас - ось воно, поруч», - написав Андронов.
Він також додав, що бойовиків на Донбасі не цікавить нічого, «крім своєї війнушки».
«І нехай «Дніпро» виграє фінал....», - підсумував Андронов.
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Нагадаємо, 14 травня в Києві завершився півфінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Наполі" і виграв з рахунком 1:0. За сумою двох матчів "Дніпро" виграв із загальним рахунком 2:1 і вийшов у фінал турніру.
У вирішальному матчі суперником українського клубу стане іспанська "Севілья", яка двічі обіграла італійську "Фіорентину" - 3:0 і 2:0. Фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня у Варшаві.