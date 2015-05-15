Тренер Наполі: не завжди успіх на твоєму боці

Бенітес вважає, що у команди в обох матчах "було дуже багато моментів можливостей забивати", цитує football.ua його коментар після матчу футболістам.

Тренер Наполі заявив також, що його команда могла виграти сьогодні, однак "не завжди успіх на твоєму боці".

Також він відзначив, що не кожного дня доводиться грати на такому стадіоні - "під таким тиском і відповідальністю".

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Крім того, Бенітес визнав, що його команда припустилася багатьох помилок.

"Але, незважаючи на.. суддівські помилки, ми допустили дуже багато помарок перед воротами суперника, що в результаті не дозволило забити потрібні голи", - сказав він.

"Всі розуміли, що ми маємо справу з добре навченою командою, яка чудово грає в обороні і має свою зброю в атаці. Але багато що зламав пропущений гол, після чого ми так і не змогли реалізувати свої моменти", - зазначив також Бенітес.

Нагадаємо, вчорашній півфінальний матч Ліги Європи УЄФА Дніпра з "Наполі" завершився перемогою дніпропетровців з рахунком 1:0. За сумою двох матчів "Дніпро" виграв із загальним рахунком 2:1 і вийшов у фінал турніру.