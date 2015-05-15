Захисник "Дніпра" Федецький чекає інформацію про завершення кар'єри форвардом "Наполі" Ігуаїном

В інтерв'ю телеканалу "2+2" Федецький зазначив: "Завтра чекаю офіційну інформацію, що Ігуаїн завершив кар'єру. Він обіцяв, що завершить кар'єру, якщо Наполі не вийде в фінал. Чекаю. Думав, що Дніпро – це не команда. Ми команда ще та і показали це".

Крім того, гравець поділився емоціями після матчу: "Поки не вірю в те, що команда у фіналі єврокубка. Це мрія. Ми довго до цього йшли. Особисто я йшов до цього 17 років. Мріяв про Кубок України, а тут європейський кубок...Важко передати словами, адже ми зараз всі на емоціях. Гордий за команду, за місто, за всю Україну і наш народ. Цей фінал для нашої України і наших бійців, які захищають нас. Слава нашим героям! Я щасливий".

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" виграв в італійського "Наполі" з рахунком 1:0 і вийшов у фінал Ліги Європи.