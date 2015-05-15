Гравець "Дніпра" Федорчук: "Не знаю, що говорити - просто хочеться стрибати і кричати"

Про свої емоції він розповідь телеканалу 2+2.

"Стільки емоцій зараз і стільки думок в голові, тому навіть не знаю, що говорити. Просто хочеться стрибати і кричати. Це історія для Дніпра. Вже хочеться у фінал", - зазначив Федорчук.

На запитання, як вдалося вирвати перемогу явному аутсайдеру "Дніпру" над "Наполі" він зазначив: "Ми на це не звертали увагу. Знали, що це шанс для нас після 1:1 в Неаполі, тому повинні були краще зіграти вдома. Що стосується того, що нас називали аутсайдерами — це вже не наші проблеми. Головне налаштуватися і виходити грати. Спасибі вболівальникам, які прийшли підтримати нас у таку погоду. Ми показали результат, віддячивши їх своєю грою і виходом у фінал".

А на питання, чим здивував "Наполі", півзахисник лаконічно зазначив: "Вдома вони краще грають".

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" виграв у "Наполі" - 1:0 і вийшов у фінал Ліги Європи.