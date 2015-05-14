Ліга Європи, 1/2 фіналу, "Дніпро" - "Наполі": відео онлайн-трансляція

Це буде гра півфінальної стадії змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший матч, який відбувся рівно тиждень тому в Неаполі, завершився з рахунком 1:1. У матчі-відповіді "Дніпру" достатньо буде зіграти 0:0. "Наполі" ж буде необхідно перемагати суперника, або грати більш результативну нічию - 2:2, 3:3 і т. д. В разі повторення результату першого матчу, 1:1, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич напередодні матчу зазначив: "В Італії наша команда трохи перегоріла і не була схожа на себе. Думаю, це повинно пройти - зараз у хлопців гарний настрій. Сподіваємося показати якісний футбол. Ми граємо вдома при своїх глядачах. Знаю, що на стадіоні буде багато людей. Тому сподіваюся, що команда буде виглядати не так, як в Неаполі".

Стосовно шансів своєї команди на загальний успіх за сумою двох ігор і вихід у фінал турніру Маркевич зазначив: "Шанси є завжди. Впевнений, що буде інший футбол. Знаю можливості команди і сподіваюся, що гравці проявлять себе з кращого боку. Не можу передбачити, як все обернеться у підсумку, адже ми граємо проти класної команди. У будь-якому випадку після результату першого матчу шанси підрівнялись".

У свою чергу, головний тренер "Наполі" Рафаель Бенітес зазначає: "Нас чекає дуже відповідальний матч, і всі наші думки спрямовані на досягнення необхідного результату. Ми повинні показати все, на що здатні. Мій особистий досвід в єврокубках важливий, але перш за все мова йде про команду і гравців, які теж володіють певним досвідом. Ми завжди дуже ретельно вивчаємо наших суперників і свої дії, працюючи над тим, щоб не повторювати помилки. Цей матч не виключення, і ми з надією чекаємо гру".

Стосовно власних перспектив у ролі наставника неаполітанської команди, Бенітес відзначив: "Моє майбутнє в "Наполі" не залежить безпосередньо від результату цього протистояння. Тим не менше, всі ми максимально зосереджені на цій найважливішій грі і хочемо вийти у фінал Ліги Європи".

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається "Наполі". На перемогу гостьової команди ставки приймаються з коефіцієнтом 1,88 до 1, на нічию - 3,48 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 4,18 до 1. Крім того, "Наполі" є фаворитом всього двоматчевого протистояння. На прохід італійців до фіналу можна поставити з розрахунку 1,47 до 1, а на прохід "Дніпра" - 2,56 до 1.

Матч "Дніпро" - "Наполі" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 22.05. УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри. ТВ-трансляцію проведе телеканал "2+2".

Стартові склади команд:

Дніпро: 71. Бойко, 6. Лео Матос, 14. Чеберячко, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезньов

Запасні: 16. Лаштувка, 2. Влад, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 9. Калініч, 99. Матеус

Наполі: 45. Андухар, 5. Брітос, 31. Гулам, 11. Маджо, 33. Альбіоль, 19. Лопес Д., 88. Інлер, 7. Кальєхон, 9. Ігуаїн, 23. Габбьядіні, 24. Інсіньє

Запасні: 1. Рафаел Кабрал, 4. Енріке, 26. Кулібалі, 8. Жоржиньо, 14. Мертенс Д., 77. Гаргано, 17. Гамшик