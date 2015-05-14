У Бельгії помер третій спортсмен за останні кілька тижнів

Баскетболіст бельгійського клубу "Шарлеруа" Расмус Ларсен помер у віці 20 років, повідомляє офіційний сайт БК "Шарлеруа".

Гравець не з'явився на тренування команди, після чого стурбовані співробітники клубу прийшли до нього додому і виявили тіло баскетболіста без ознак життя. Обставини смерті гравця невідомі.

20-річний датський баскетболіст вважався одним з найперспективніших гравців Європи свого віку. В бельгійський "Шарлеруа" він перейшов влітку 2014 року з іспанської "Манреси".

У керівництві "Шарлеруа" шоковані звісткою про смерть гравця. Президент клубу Джованні Боззі зазначив: "Ми висловлюємо глибокі співчуття родині та друзям Расмуса. Ми всі вкрай засмучені".

Через трагедію був перенесений на більш пізній термін стартовий матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату Бельгії "Шарлеруа" - "Оостенде" .

Ларсен став третім спортсменом, який померл у Бельгії за останні кілька тижнів. Раніше в Бельгії померли два футболісти – Тім Ніко і Грегорі Мертенс. Обидва гравця померли в результаті серцевого нападу.