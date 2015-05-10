УПЛ, 23-й тур, "Дніпро" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає луганську "Зорю". Зустрічаються команди, які займають на даний момент 3 - 4-е місця в турнірній таблиці.

«Зоря» для дніпропетровців вже більше трьох років на внутрішній арені є чи не найбільш грізним опонентом. Адже після практично двох десятків сезонів безальтернативної переваги "Дніпра", потім більшість своїх кращих матчів сезону луганчани почали проводити саме в протистоянні з підопічними Хуанде Рамоса. Цікаво, що в матчі першого кола, незважаючи на прихід у "Дніпро" Мирона Маркевича, тенденції продовжилися - "Зоря" виграла з рахунком 2:1.

Зараз, незважаючи на очевидні успіхи «Дніпра» й вихід на 2-е місце в таблиці (за втраченими очками), здобути перемогу в матчі з "Зорею" буде вкрай складно. Протягом кількох попередніх турів УПЛ наставники "Дніпра" задіяли найближчий резерв, кидаючи основні сили на матчі єврокубків і Кубка України - проти "Шахтаря". Напередодні історичного шансу в Лізі Європи УЄФА (матчу проти італійського "Наполі"), дуже ймовірно, що лідери будуть відпочивати і тепер.

У свою чергу, «Зоря» не обтяжена такими приємними клопотами, а зосереджена виключно на збереженні поточного 4-го рядка таблиці УПЛ, і якість демонстрованого футболу дозволяє на це сподіватися.

Обидві команди мають солідні діючі серії у Прем'єр-лізі: господарі не програють 8 турів поспіль (після тієї самої гри першого кола з "Зорею", 1:2), а «Зоря» забиває у ворота кожного опонента протягом 10 матчів поспіль.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри вважається "Дніпро", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,57 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,98 до 1, а на перемогу "Зорі" - 4,95 до 1.

Матч "Дніпро" - "Зоря" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".

Стартові склади команд:

Дніпро: 71. Бойко, 2. Влад, 39. Сваток, 30. Папа Гуйє, 7. Канкава, 8. Ксьонз, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 25. Федорчук, 99. Матеус, 11. Селезньов

Запасні: 77. Шеліхов, 14. Чеберячко, 20. Лео Матос, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 9. Калініч, 10. Коноплянка

Зоря: 30. Шевченко Н., 8. Малишев, 15. Вернідуб, 99. Пілявський, 4. Чайковський, 6. Каменюка, 10. Ліпартія, 21. Опанасенко, 37. Хомченовський, 20. Караваєв, 28. Будківський

Запасні: 1. Сантіні К., 25. Білий, 45. Гордієнко, 18. Маліновський, 22. Любенович, 29. Тотовицький, 35. Грицай.