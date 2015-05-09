Українці посіли перші два місця у велоперегонах "П'ять кілець Москви"

Гонка завершилася в суботу, 9 травня, четвертим етапом в Москві на Воробйових горах, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Хоча першим на дистанції 160 км сьогодні став росіянин Матвій Зубов з команди "Динамо", за сумарними результатами всіх стартів кращими були українські велогонщики. Всього за п'ять днів змагань (пролог і 4 етапи) гонщики подолали 640 км по дорогах російської столиці.

У змаганнях брали участь 155 спортсменів з Білорусії, України, Сербії, Казахстану, Узбекистану, Латвії, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Гватемали, Молдавії і Росії - загалом 26 команд.

Велогонка "П'ять кілець Москви" вінчала блок змагань, що проходили в перші дні травня в російській столиці. На минулому тижні відбулися одноденні гонки "Кубок Москви", "Меморіал Олега Дяченко" і "Гран-прі Москви".

Як повідомляв УНІАН, українські велогонщики підкорили майже всі російські травневі велогонки. Переможцем міжнародної одноденної велогонки Кубок Москви став українець з Криму Сергій Лагкуті з команди KOLSS-BDC Team. При цьому друге місце також дісталося нашому спортсмену Денису Костюку з тієї ж команди.

Згодом весь призовий фініш велогонки «Меморіал Олега Дяченко» ряснів майками KOLSS-BDC Team та української збірної. Золото у харків'янина Михайла Кононенко, срібло завоював вихованець чернігівського велоспорту Олександр Поливода і бронза у миколаївця Віталія Буца (в майці чемпіона України). Також Михайло Кононенко з команди Kolss-BDC Team виграв другий етап міжнародної велогонки "П'ять кілець Москви", а його досягнення повторив партнер по команді Олександр Поливода. Йому підкорився 3-й етап гонки, який пройшов на олімпійській трасі в "Крилатському". Полівода показав найкращий час - 4 години 8 хвилин 11 секунд. Другим на етапі став ще один український гонщик Андрій Хрипта (4:08.33), що представляє нову українську континентальну команду Kyiv Capital Racing.

Серія велогонок в Москві була присвячена 70-річчю Перемоги.