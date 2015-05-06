Южненський "Хімік" став чемпіоном України з баскетболу

У Дніпропетровську завершився третій матч фінальної серії плей-офф української баскетбольної Суперліги, де "Дніпро" приймав на своєму майданчику "Хімік" (Южний) і програв з розгромним рахунком 41:81.

Для "Хіміка" ця перемога стала третьою поспіль і вирішальною в серії.

Матч проходив з відчутною перевагою гостей, які вже в першій чверті оформили перевагу у 8 очок - 25:17. Після 2-х хвилинної перерви южненці продовжили збільшувати відрив, до великої перерви довівши його до "+17". Команда виграла чверть (19:10) і першу половину загалом - 44:27.

А в другій половині "Хімік" розтрощив суперника, вигравши 3-ю і 4-ю чверті, відповідно, 18:7 й 19:7.

Кращим гравцем у складі команди-переможниці став американський легіонер Дерек Нідем, на рахунку якого 14 очок.

Таким чином, "Хімік" виграв фінальну серію Суперліги з рахунком 3:0.

Всього ж в нинішньому сезоні, клуб з Южного виграв усі 30 матчів регулярного чемпіонату, а також всі серії плей-офф - чвертьфінал, півфінал і фінал - в трьох матчах. "Хімік" виграв усі 39 матчів сезону. Єдиної поразки в офіційних матчах сезону команда зазнала у півфіналі Кубку України від київського "Будівельника".

"Дніпро" став володарем срібних медалей Суперліги, а "Будівельник" здобув "бронзу", здолавши у "малому" фіналі БК "Київ" у чотирьох матчах, 3:1.