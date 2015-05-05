"Ювентус" виграв у "Реала" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів

У Турині (Італія) завершився матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Ювентус" приймав іспанський "Реал" (Мадрид) і виграв з рахунком 2:1.

Це був перший з двох матчів півфіналу.

Гра проходила з невеликою перевагою господарів поля, але їм цього вистачило для того, щоб двічі вести в рахунку по ходу протистояння. Вже в дебюті гри, на 8-й хвилині рахунок відкрив Альваро Мората. Його партнер Артуро Відаль з меж штрафного майданчика пробив у дальній кут, голкіпер мадридців Ікер Касільяс відбив м'яч, але Мората букваль з відстані в 1 метр добив його в сітку воріт. Втім, вже на 26-й хвилині головна зірка іспанського клубу Кріштіану Роналду зрівняв результат. Після помилки гравців оборони "Ювентуса", пройшла передача Іско в штрафну на Хамеса Родрігеса, той спокійно закинув м'яч за спину Джанлуїджі Буффона на Роналду, якому залишилося лише поцілити по порожніх воротах - 1:1.

Вирішальний м'яч у цій грі був забитий на 57-й хвилині, коли пенальті реалізував Карлос Тевес. За хвилину до цього в контратаці Тевес на величезній швидкості увірвався в штрафну Реала, де був збитий Рамосом.

Тепер, у матчі-відповіді, "Ювентусу" буде достатньо нічиєї чи мінімальної поразки у результативній грі (2:3, 3:4) і т. д. "Реал" влаштує перемога з рахунком 1:0 або з різницею в два м'ячі. При рахунку 2:1 на користь господарів буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Гра-відповідь у Мадриді відбудеться 11 травня.