Прем'єр-ліга, 22-й тур, "Волинь" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку відбудеться матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" прийме на своєму полі донецький "Шахтар".

У цій грі зійдуться 8-а і 3-я (на даний момент) команди турнірної таблиці УПЛ.

"Шахтар" на 5 очок відстає від лідера УПЛ "Динамо" і з кожним туром залишається все менше шансів на те, що команда Мірчі Луческу збереже титул чемпіона України, яким вона постійно володіє з 2010-го року.

Втім, набагато більш актуальним для гірників зараз стає питання суперництва з "Дніпром" за підсумкове 2-е місце, яке дає право зіграти в Лізі чемпіонів. Після вчорашньої перемоги "Дніпра" над "Чорноморцем", команда з Дніпропетровська випередила донеччан у турнірній таблиці на 2 очки і "Шахтар" сьогодні не має права навіть на нічию.

Гірникам ні в якому разі не можна розслаблятися. Суперник у дончан не такий потужний, але з числа тих, від кого завжди можна очікувати сюрпризів, і по-справжньому цікавої і агресивної гри. Донеччани, як ніхто інший з грандів, це знає, адже поступилися в Луцьку в минулому сезоні. Щоправда, тоді ця осічка не завадила стати чемпіоном.

Виступи «Волині» у весняній частині змагань якщо і не провальні, то близькі до незадовільних. Особливо це стосується ігор вдома, де місцеві вболівальники справно радіють голам у чужі ворота ще з літа. А ось перемогами їх гравці луцької команди давно вже не тішили.

Цікаво, що матч першого кола у Львові був дуже яскравим, видовищним і насиченим, завершившись із рахунком 6:2 на користь гірників. В історії протистояння команд Луцьку, у 12 іграх зафіксовано 6 перемог "Шахтаря", при 4 нічиїх та 2 перемогах "Волині".

На котируваннях букмекерських контор, фаворитом сьогоднішнього матчу є "Шахтар" ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 6,59 до 1, а на перемогу "Волині" - 14,4 до 1.

Трансляцію матчу "Волинь" - "Шахтар" проводить телеканал 2+2.