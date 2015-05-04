Прем'єр-ліга, 22-й тур, "Динамо" - "Говерла" відео онлайн-трансляція

Сьогодні на столичному НСК "Олімпійський" пройде матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" прийме ужгородську "Говерлу"

У цій грі зійдуться 1-а і 12-а команди турнірної таблиці ПЛ.

У нинішньому сезоні "Динамо" - впевнений лідер українського футболу. Втім, відсутність голів і, як наслідок, перемог в останніх матчах у всіх трьох змаганнях – Лізі Європи, Чемпіонаті та Кубку України - певний сигнал для того, щоб подивитися, чи вистачить у «Динамо» запасу міцності і сил, майстерності для гідного завершення футбольного року. І «Говерла» є чи не ідеальним опонентом для поточного діагностування стану киян. Ужгородці до грандів ніяк не ставляться, проте мають свій стиль і малюнок гри, обнадійливі результати протягом останнього місяця, щоб спробувати нав'язати незручний для господарів футбол.

Більш того, ніколи раніше закарпатцям у гостях проти найтитулованішого українського клубу не щастило зіграти навіть внічию - 7 перемог киян у 7 матчах. А динамівці вдома цьому супернику в середньому забивають по 3 м'ячі, не пропустивши жодного разу у власні ворота в Києві за всю історію протистояння. Всього ж, у 15 матчах "Динамо" здобули 14 перемог при 1 поразці.

Закарпатська команда не зможе вийти на поле в найсильнішому складі, так як відразу 6-ом гравцям основного складу, орендованим у «Динамо», заборонено з'являтися на полі в цьому матчі. А поява на полі Олега Герасим'юка є малоймовірно через його власні відносини з керівництвом клубу.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри вважається "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,06 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 8,94 до 1, а на перемогу "Говерли" - 29 до 1.

Матч "Динамо" - "Говерла" транслює телеканал 2+2.