Бій Кличка і Дженнінгса став найбільш рейтинговим на телеканалі HBO за останні кілька років

Жоден бій, який транслював HBO, не збирав аудиторію, що перевищує 1,6 млн. глядачів після поєдинку між Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим та Енді Лі, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.

Пікова аудиторія по ходу поєдинку Кличко — Дженнінгс досягала 1,74 мільйона. Середня аудиторія становила 1,637 млн.

Цікаво, що на другому місці в рейтингу HBO йде бій Геннадій Головкін - Мартін Мюррей, середня аудиторія якого склала 1,433 млн. чоловік. На 204 тис. менше, ніж на бої Кличко - Дженнінгс.

Як повідомляв УНІАН, український чемпіон в черговий раз захистив свої титули, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів.