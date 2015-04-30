Бій Кличка і Дженнінгса став найбільш рейтинговим на телеканалі HBO за останні кілька років
15:44, 30 квітня 2015Спорт
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Поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимиром Кличком і американським супертяжем Браянтом Дженнінгсом, показав найвищі рейтинги трансляцій боксерських поєдинків на американському каналі HBO з літа 2012 року.
Бій Кличко - Дженнінгс привернув величезну увагу американської аудиторії / Reuters
Жоден бій, який транслював HBO, не збирав аудиторію, що перевищує 1,6 млн. глядачів після поєдинку між Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим та Енді Лі, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.
Пікова аудиторія по ходу поєдинку Кличко — Дженнінгс досягала 1,74 мільйона. Середня аудиторія становила 1,637 млн.
Цікаво, що на другому місці в рейтингу HBO йде бій Геннадій Головкін - Мартін Мюррей, середня аудиторія якого склала 1,433 млн. чоловік. На 204 тис. менше, ніж на бої Кличко - Дженнінгс.
Як повідомляв УНІАН, український чемпіон в черговий раз захистив свої титули, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів.
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