Шахтар у драматичному матчі з мінімальним рахунком переміг Дніпро

Перемогу "гірникам" приніс гол Олександра Гладкого перед перервою, передає ТСН.

До цього Денис Бойко блискуче зреагував на два поспіль удари Алекса Тейшейри. На старті другого тайму капітан дніпрян Руслан Ротань заробив 11-метровий у боротьбі із Ярославом Ракицьким.

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Але Євген Селезньов пробив із "точки" прямісінько в Андрія Пятова. Пізніше дніпрян знову врятував Бойко, відбивши удар під поперечину.