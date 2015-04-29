Бій Мейвезер - Пак'яо може зібрати 540 мільйонів доларів

Прибуток від майбутнього поєдинку між Флойдом Мейвезером і Менні Пак`яо може скласти 540 мільйонів доларів. Така сума стане рекордною в історії боксу, повідомляє Bigmir.net з посиланням на The Guardian.

Очікується, що біля арени MGM Grand, де і відбудеться історичний поєдинок, збереться близько 100 тисяч вболівальників, які не змогли придбати квитки.

Також наголошується, що купівля вболівальниками всієї необхідної атрибутики та сувенірів, дасть сильний приріст прибутку від поєдинку.

Бій між Пакьяо і Мейвезером відбудеться 2 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Поєдинок двох найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії, транслюватимуть відразу два телеканали - НВО і Showtime.

Сайт УНІАН і телеканал 2+2 проведуть трансляцію вечора боксу, де в андеркарті головного поєдинку Мейвезер - Пак'яо також відбудеться бій за участю українця Василя Ломаченка. Трансляція розпочнеться о 04.00 за київським часом в ніч на 3 травня.