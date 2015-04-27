Пак'яо може завершити кар'єру після "бою сторіччя" з Мейвезером

"Я попрошу його піти, бо більше йому там робити нічого", - заявив Фредді Роуч, повідомляє boxnews.com.ua з посиланням на boxingscene.com.

"Думаю, це було би прекрасним завершенням кар`єри, та відмінна підстава для Менні спробувати стати президентом своєї країни. Думаю, в наступному році у нього є на це шанси. Думаю, йому це до душі, йому подобається допомагати людям, і він хоче, щоб його батьківщина стала кращим місцем. Це дійсно так. Перемога чи поразка, в цій ситуації, це було б правильним рішенням, тому що з ким нам після такого бою битися ще? Нікого не цікавить, хто там буде наступним».

Як повідомляв УНІАН, бій Мейвезер - Пак'яо відбудеться 2 травня в Лас-Вегасі (США). Прогнозується, що поєдинок стане найкасовішим в історії світового боксу.

За майбутню зустріч Мейвезер і Пак'яо повинні будуть отримати рекордні гонорари в кар'єрі - $180 мільйонів і $120 мільйонів відповідно.