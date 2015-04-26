"Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився центральний матч другого кола української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав київське "Динамо" і зіграв внічию - 0:0.

Матч киян і донеччан, як завжди, пройшов в азартній емоційній боротьбі, де обидві команди мали шанси на успіх. Але, цього разу, жодна з них не зуміла вразити ворота суперника.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, команди зберегли дистанція в 5 балів у турнірній таблиці УПЛ один від одного. "Динамо", як і раніше, є одноосібним лідером і головним претендентом на чемпіонство в сезоні-2014/15.