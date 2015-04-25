Збірна України з хокею програла п'ятий матч поспіль на ЧС і вибула в третій дивізіон

В Кракові (Польща) завершився матч останнього 5-го туру Чемпіонату світу з хокею серед команд Дивізіону 1А, в якому збірна України зустрічалася з командою Японії і програла з рахунком 1:3.

Це було п'ята поспіль поразка українців.

У цьому матчі збірну України влаштовувала тільки перемога в основний час. Маючи 1 очко в турнірній таблиці (матч з Італією був програний в овертаймі), українці поступалися 2 бали Японії і могли розраховувати на 5-е місце тільки у разі повноцінної перемоги і 3 набраних очок.

Стартова 20-хвилинка пройшла в рівній боротьбі і без голів. А в середині другого періоду, на 29-й хвилині, Роман Благий відкрив рахунок після пасу Юрія Наваренка. Але, вже за 2 хвилини суперники зрівняли рахунок, коли точний кидок вдався Юширохі Хірано. На 34-й хвилині Хірокі Уено вивів збірну Японії вперед, а на 36-й - Дайсаке Обара збільшив перевагу до двох голів, 3:1.

У третьому періоді команди обійшлися без забитих голів.

Таким чином, у збірної України 1 очко в 5 матчах і команда завершила турнір на останньому місці, вибувши в третій за значимістю Дивізіон 1В. Там збірна України буде виступати в 2016-му році.

Збірна України вже виступала у третьому за значимістю дивізіоні в 2013-му році, вигравши турнір і повернувшись у другий дивізіон. До цього, з 1999 по 2007 роки збірна України грала у Вищому дивізіоні ЧС.

Згідно з регламентом змагань, 6 команд проводять груповий турнір у 5 турів. Дві кращі команди за підсумками змагань потрапляють у Вищий дивізіон - компанію 16 найсильніших команд світу, а найгірша - опускається в третій за значимістю Дивізіон 1В.

Чемпіонат світу в Кракові (Польща) проходить з 19 по 25 квітня.